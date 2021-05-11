«الشريف»: «المنقوش» تستغل منصب الخارجية لحملتها الانتخابية نحو الرئاسة

زعم فيصل الشريف، الذي يظهر عبر فضائيات «الإخوان» كـ«باحث قانوني»، أن نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، تستغل منصبها لأجل حملتها الانتخابية نحو الرئاسة، وفقا لتعبيره.

وقال الشريف، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “انطلقت حملة المنقوش الانتخابية نحو الرئاسة، وسوف تواصل هذه الحملة من خلال منصب الخارجية، لتكون ربما هي خيار الكرامة وداعميها الإقليميين والدوليين. في السياسة كلُّ الخيارات مطروحة”، بحسب زعمه.

وكتبت إحدى متابعاته، مؤكدة أن -المنقوش- لها حق الترشح وللشعب الليبي حق الاختيار هكذا هي الديمقراطية الحقيقة، ليرد عليها قائلا: “وهل قلتُ غير ذلك؟ فقط عدم استغلال المنصب خارج سياقه”.