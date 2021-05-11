«السني»: نتمنى تطبيق القرارات الأممية ومحاسبة المعرقلين في الداخل والخارج

وجّه الطاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الشكر لدولة الهند، لإدارتها جلسة لجنة العقوبات المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا.

وقال السني، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “نشكر الهند لإدارتها جلسة لجنة العقوبات اليوم، ونتمنى أن يترجم التوافق الايجابي الذي ظهر في مداخلات الدول والتي بلغت 35، إلى تطبيق عملي وملموس على الأرض”.

وأضاف “نتمنى أن تنتهي سياسة الكيل بمكيالين والتدخلات السلبية وأن يلتزم الجميع بتطبيق القرارات الأممية ومحاسبة المعرقلين في الداخل والخارج”.

وكان السني قد أكد أمس أنه سيتم عقد جلسة مغلقة غير رسمية للجنة العقوبات برئاسة الهند، لمناقشة قرارات مجلس الأمن والجزاءات.

وقال السني، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تعقد غداً جلسة مغلقة غير رسمية للجنة العقوبات وفريق الخبراء برئاسة الهند، لمناقشة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجزاءات”.

وأضاف “تشارك في الجلسة ليبيا وأعضاء المجلس، ودول الجوار والدول المهتمة بالشأن الليبي ومن ورد اسمها في تقرير لجنة العقوبات، كذلك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأوروبي”.

وتابع في تغريدة أخرى “اجتماع يعتبر الرابع من نوعه يهدف إلى نقاش وتفنيد ما ورد في تقارير فريق الخبراء ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات الأممية بالأخص في موضوع الالتزام بحظر السلاح وتجميد الأصول، ومحاولات تصدير النفط بشكل غير قانوني، وإجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات”.