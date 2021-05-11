بدء التشغيل التجريبي لبئر الحمادة 2 في غريان بعد صيانتها

أعلن المجلس البلدي غريان بدء التشغيل التجريبي لبئر الحمادة 2 في محلة الكميشات بالفرع البلدي القواسم، بعد صيانتها ضمن مجموعة آبار متعاقد على إعادة تأهيلها.

وقال المجلس إن أعمال الصيانة نفذت بإشراف ومتابعة من البلدية والشركة العامة للمياه ومهندسيها للإسراع في إنجاز العمل، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأشار البيان إلى أن التشغيل النهائي للبئر سيكون بعد عيد الفطر، وقدرتها الإنتاجية خلال الحفر تصل إلى 27 مترا مكعبا في الساعة، وسيقاس إنتاجها بعد التشغيل النهائي وربطها بخزان شريفة للاستفادة منها بأفضل شكل ممكن.

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