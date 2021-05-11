الطاقة بالبرلمان تبحث مع خبراء بالبعثة الأممية إحاطة بشأن الكهرباء في ليبيا

بحثت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب مع فريق خبراء من بعثة الأمم المتحدة إحاطة مقدمة من الخبراء الدوليين بشأن وضع الكهرباء في ليبيا من حيث المشاكل والحلول الممكن تنفيذها على المدى القصير والمتوسط.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي أكد خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي أن دور اللجنة تشريعي رقابي على الجهات التنفيذية، معربا عن حرص اللجنة على التعاون مع فريق الخبراء والتواصل مع الشركة العامة للكهرباء.

وأكد العريبي أن هذا يعتبر أول اجتماع حقيقي للجنة منذ سنوات نتيجة الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، مبينا أن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، ستجتمع قريباً لدراسة ومناقشة الإحاطة المقدمة من الخبراء الدوليين للجنة الطاقة بالمجلس وإبداء الملاحظات حولها لإمكانية تنفيذها لحلحلة مشكلة الكهرباء في ليبيا.

وضم الاجتماع رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، وأعضاء اللجنة يوسف كاليكوري، عائشة الطبلقي، إبراهيم كرنفودة بحضور رئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجدد سابقاً بالحكومة المؤقتة فخري المسماري.

وتمثل فريق خبراء الأمم المتحدة في الوكالة الأمريكية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.