وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها المالطي مستجدات الملف الليبي

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مع نظيرها المالطي إيفاريست بارتولو، المكلف الليبي، خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى مالطا.

وأوضحت الخارجية المالطية، أن الوزير شدّد على أن ليبيا ليست مجرد واقع جيوسياسي أو قضية نفط وهجرة غير نظامية ، بل هي قبل كل شيء دولة ذات سيادة يبلغ عدد سكانها حوالي سبعة ملايين نسمة عانوا الكثير، وما زالوا يعانون من نقص الكهرباء والمياه واحتياجات أخرى في الحياة اليومية.

وأوضح وزير الخارجية المالطي، إن مالطا ستواصل العمل من أجل السلام والاستقرار في ليبيا حتى تتمتع بثروتها الكبيرة ، مؤكدا أن الدول الأخرى يمكنها ومستعدة للمساعدة في تكوين الثروة والتقدم في ليبيا ، وأن مالطا تظل منفتحة لتكون بمثابة جسر بين ليبيا وبقية أوروبا لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا مما يسهم في تحقيق السلام والأمن في البحر المتوسط وأوروبا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، فإن الطرفان اتفقا على أن حماية الحدود وإدارتها يمثلان أولوية ، ليس فقط فيما يتعلق بالهجرة غير القانونية، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة للأمن القومي الليبي ، وفي هذا السياق تم الحديث والحوار عن الحاجة إلى السلام والاستقرار في إفريقيا حتى لا تكون ليبيا مهددة بعد الآن من حدودها مع منطقة الساحل.

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