وزارة الداخلية: إنقاذ 143 مهاجر بينهم 5 نساء

أعلنت وزارة الداخلية إنقاذ 143 مهاجر غير شرعي في عرض البحر بينهم 5 نساء ونقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الزورق البحري “P301″ التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن من إنقاذ 143 مهاجراً غير شرعي بينهم 5 نساء من جنسيات مختلفة من عرض البحر، حيث تم نقلهم إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري، وتقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.