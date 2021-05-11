المنفي يبحث مع عباس مستجدات الأوضاع في القدس

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الاثنين، اتصالا هاتفياً برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اطلع من خلاله على الوضع في الأراضي الفلسطينية والأحداث الأخيرة في القدس.

وقدّم المنفي، خلال الاتصال الهاتفي تعازيه لمن سقط دفاعا القدس، مؤكداً موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها اللامحدود لها حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

من جانبه جدد الرئيس الفلسطيني تهنئته للرئيس المنفي على توليه مهامه، متمنيا لليبيا ولشعبها الازدهار.

وأشاد الرئيس عباس، بدور ليبيا في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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