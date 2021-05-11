ضمن مبادرة منا وفينا.. الدبيبه يزور دار رعاية الطفل

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين دار رعاية الطفل ضمن مبادرة “منا وفينا”.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه كان في استقبال الدبيبه وزير الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال ونائبات عن مجلس النواب، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن مصطفى الجعيبي ومدير الدار ليلى النويجي.

وتجول الدبيبه داخل أروقة الدار وملحقاتها، للاطلاع عليها وتفقد أحوال النزلاء واستمع إلى شروح وافية من القيمين عن الدار حول الصعوبات والمختنقات التي تواجه أداء مهامهم.

وأكد في ختام الجولة أن حكومة الوحدة الوطنية لن تدّخر جهدًا في سبيل توفير كل الإمكانيات اللازمة لنزلاء ومشرفي وعاملي الدار .

ورافق الدبيبه خلال الزيارة وزراء الداخلية، والمواصلات، والاقتصاد، والدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء.