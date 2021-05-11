ليبيا الان

حزب إيطالي يدعو لتغيير عملية “إيريني” إلى مهمة إنقاذ في المتوسط

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي إنريكو ليتا، إن إنزال المهاجرين تمثل مشكلة كبيرة ينبغي إدارتها.

واعتبر ليتا، في تصريحات نقلتها وكالة نوفا الإيطالية، أن المهمة العسكرية الأوروبية إيريني أمام السواحل الليبية ينبغي أن تتحول من مهمة تتعلق بإيقاف الأسلحة إلى مهمة تسمح بإدارة الإنقاذ في البحر.

ورأى الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، أنه ينبغي على أوروبا أن تفعل كل شيء لضمان احترام هذه القواعد كقواعد النقل والإدارة، معبراً عن القناعة بأن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي هو الشخص المناسب لأنه يتمتع بمصداقية كبيرة على المستوى الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك