حزب إيطالي يدعو لتغيير عملية “إيريني” إلى مهمة إنقاذ في المتوسط

ذكر الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي إنريكو ليتا، إن إنزال المهاجرين تمثل مشكلة كبيرة ينبغي إدارتها.

واعتبر ليتا، في تصريحات نقلتها وكالة نوفا الإيطالية، أن المهمة العسكرية الأوروبية إيريني أمام السواحل الليبية ينبغي أن تتحول من مهمة تتعلق بإيقاف الأسلحة إلى مهمة تسمح بإدارة الإنقاذ في البحر.

ورأى الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، أنه ينبغي على أوروبا أن تفعل كل شيء لضمان احترام هذه القواعد كقواعد النقل والإدارة، معبراً عن القناعة بأن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي هو الشخص المناسب لأنه يتمتع بمصداقية كبيرة على المستوى الأوروبي.

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