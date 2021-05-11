تجهيزا لصلاة عيد الفطر المبارك.. بدء أعمال التنظيف بميدان الشهداء في طرابلس

أعلنت بلدية طرابلس المركز، بدء أعمال التنظيف والترتيبات بميدان الشهداء تجهيزا لصلاة عيد الفطر المبارك.

ونشرت البلدية، صورا لعمليات التنظيف، ليلة أمس، بمشاركة مركز الشرطة وشركة الخدمات العامة.

وفي وقت سابق، أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة رفقة عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي وأعضاء المجلس البلدي ووزير الحكم المحلي ورئيس اللجنة التسيرية لشركة الخدمات العامة، جولة بشوارع وأزقة طرابلس.

واطلع الدبيبة، على أهمية البنى التحتية ودعم مشروع تأثيث المدينة ولما لطرابلس كعاصمة تحتضن كل الليبين عامة وبإعتبارها قاطرة أمامية لعمل كل البلديات الأخرى.

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