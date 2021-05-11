مباحثات ليبية أممية حول دعم إنجاح الانتخابات المقررة في ديسمبر

بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني مع رئيس الجمعية العامة للدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة “فولكان بوزكير” آليات دعم الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة في خارطة الطريق ملتقى الحوار الليبي وقرار مجلس الأمن 2570 في 24 ديسمبر المقبل.

وبينت بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن السني أطلع بوزكير خلال اللقاء الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الاثنين على آخر المستجدات في الشأن الليبي والمنطقة، كما جرى بحث سبل دعم وتعزيز دور المجتمع الدولي في ما تم التوصل إليه من توافقات محلية ودولية وتحديد آليات دعم الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة في خارطة الطريق ملتقى الحوار الليبي وقرار مجلس الأمن 2570 في 24 ديسمبر المقبل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أجندة اجتماعات وأولويات الرئيس الفترة المقبلة وكيفية تنسيق الجهود المشتركة لإدارة وتسيير اجتماعات الجمعية العامة المختلفة بشكلٍ فاعل ومثمر.