ديوان المحاسبة بطرابلس يطالب بمراجعة ملفات الموفدين للعمل السياسي والقنصلي

ليبيا – طالب ديوان المحاسبة في طرابلس وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لمعالجة ملاحظات مرصودة من قبل الديوان.

الديوان أوضح في خطاب موجهة للوزارة تابعته صحيفة المرصد أن الإجراءات تضمن التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للإيفاد والعمل السياسي والقنصلي، وفي إطار نتائج تقييمه لملف الإيفاد في وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، مشددًا على ضرورة مراجعة كافة ملفات الموفدين المشمولين بالقرار 640 لعام 2020.

وأضاف الخطاب: إن هذه المراجعة للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المطلوب توافرها قانونًا في الموفد وإعادة النظر بالسحب لكافة القرارات الفردية الصادرة بالمخالفة للقانون خلال العام 2021، مع التأكيد على أن تكون جميع مخرجات الإيفاد عبر لجنة شؤون الإيفاد بالخارج المنصوص عليها قانونًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية