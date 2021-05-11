السني: السلام العالمي يبدأ بالسلام في القدس

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أن السلام العالمي يبدأ بالسلام في القدس الذي يبدأ بالاعتراف بعدالة القضية الفلسطينية.

وقال السني في تغريدة له بموقع “تويتر” “مهما كانت أزماتنا والتي كثير منها مختلقة، فإننا لن ننشغل أبداً عن قضيتنا الأم” مضيفا “أن السلام العالمي يبدأ بالسلام في مدينة الأديان القدس،والسلام في القدس يبدأ بالاعتراف بعدالة القضية الفلسطينية، وهذه العدالة لن تتأتى إلا باسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني بما يرتضون، فلا سلام دون عدالة”.

” style=”height: 637.997px;”>