وكالة أنباء شينخوا: مصر سيكون لها نصيب كبير في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا

ليبيا- تناول تقرير ميداني نشرته الخدمة الإخبارية الإنجليزية بوكالة أنباء شينخوا الصينية مسألة عودة تدفق العمالة المصرية إلى ليبيا بهدف بدء إعادة الإعمار فيها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد رجح حصول مصر على نصيب كبير من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا التي مزقتها الحرب، بعد سنوات من عدم الاستقرار الذي طال تدفق العمال المصريين، ناقلًا في ذات الوقت عن رئيس شعبة شركات الاستقدام بالغرفة التجارية بالقاهرة حمدي إمام وجهة نظره بشأن الأمر.

وقال إمام: “ستحتاج ليبيا إلى 3 ملايين عامل على الأقل معظمهم من المصريين لأعمال إعادة الإعمار عندما تتحسن الظروف الأمنية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا؛ لأنها كانت الوجهة الرئيسة لما يقرب من مليوني عامل مصري قبل الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد لعقد من الزمان”.

وأضاف إمام قائلًا: “تعمل مصر على استعادة الاستقرار والأمن في الدولة المجاورة التي تشترك معها في حدود بطول 1200 كيلومتر”، فيما نقل التقرير عن رئيس اتحاد المستثمرين العرب في القاهرة جمال بيومي تأكيده أن البلدين سيشتركان في المصالح في مشاريع إعادة الإعمار.

وأكد بيومي أن ليبيا أعادت توازنها الأمني ​​إلى حد كبير، ويمكنها استقطاب الشركات للاستثمار في أراضيها ومنها شركات المقاولات المصرية العملاقة التي شاركت في دعم مشاريعها في السنوات القليلة الماضية، وهو ما شجع حكومة الوحدة الوطنية على طلب المعونة بعد بذل القاهرة جهودًا جبارة لإنتاج العملية السياسية الانتقالية.

ترجمة المرصد -خاص

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