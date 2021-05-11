واشنطن بوست: تعيين نورلاند مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا يأتي لهذه الأسباب

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة واشنطن بوست تعيين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السفير ريتشارد نورلاند في منصب المبعوث الخاص إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا التعيين الذي يأتي قبل الانتخابات المقررة في ليبيا في ديسمبر المقبل يوضح نية واشنطن لإنهاء التدخل العسكري الأجنبي، وإنهاء فترة طويلة من الاضطرابات التي انتشرت في البلاد منذ العام 2011.

ونقل التقرير عن مسؤول في الخارجية الأميركية رفض الإفصاح عن هويته تأكيده أن هذه الخطوة تصب في إطار تعزيز الدعم الأميركي لحكومة الوحدة الوطنية، وتكثيف الجهود لإقناع الأتراك والروس وغيرهم لإنهاء وجودهم في ليبيا المتسبب في زعزعة أمنها واستقرارها.

ووفقًا للمسؤول، تمثل هذه الخطوة نقطة تحول محتملة في المشاركة الأميركية في ليبيا بعد سنوات ركزت فيها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سياستها الخارجية في مكان آخر، مع اعتماد أسلوب الحياد النشط الذي تسبب في تضارب في المواقف.

وأقر المسؤول بوجود تحديات كبيرة منها بوادر المعارضة المحتملة من الفصائل المسلحة بالعاصمة طرابلس والنقد اللاذع لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، لمطالبتها بانسحاب الأتراك من ليبيا، فضلًا عن وجوب إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة وآلية اختار الرئيس والاستفتاء الدستوري.

ترجمة المرصد – خاص

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