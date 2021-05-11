بالصور | الغارديان: بريطانيا تعيد إلى ليبيا تمثال نفيس عمره ألفا عام

ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة الغارديان البريطانية إلى جهود بريطانيا لإعادة تمثال ليبي نفيس يبلغ من العمر ألفي عام إلى موطنه الأصلي، بعد أن تم تهريبه من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى إعادة التمثال الرخامي النادر للغاية العائد لإلهة يونانية إلى ليبيا بعد قضية طويلة الأمد شملت خبراء في المتحف البريطاني، مبينًا أن التمثال الذي تم حفظه بشكل جيد يعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد.

وأضاف التقرير أن التمثال يصور الإلهة “بيرسفون” ابنة إلهة الطبيعة “دميتر” في قبر بمقبرة في مدينة شحات القديمة، ناقلًا عن المتحف البريطاني تأكيده وجود أساور أفعى منحوتة في معصمها، وهي تحمل دمية صغيرة، ما يجعل التمثال واحدًا من أندر التماثيل الجنائزية في برقة.

وبحسب التقرير، دخل المتحف البريطاني على خط الموضوع لأول مرة في العام 2013، عندما طلبت الجمارك البريطانية المساعدة في تحديد التمثال الذي استولى عليه مسؤولو قوة الحدود في مطار هيثرو الذي ذهب إليه أمين المتحف “بيتر هيغز” وتعرف على التمثال وماهيته ومن أين أتى على الفور.

ونقل التقرير عن “هيغز” قوله: “إن التمثال مذهل وجمي،ل يبلغ طوله 3 أرباع المتر، وتم الحفاظ عليه جيدًا، ولم ينقصه سوى أصابع قليلة، وهو رائع من الناحية الفنية بالطريقة التي تم نحته بها بتفاصيل حادة للغاية، والوجه محفوظ جيدًا نظرًا لأن العديد من التماثيل اليونانية فقدت أنوفها”.

وأضاف “هيغز” بالقول: “تم صنع التمثال ليتم إدخاله في تجويف فوق قبر، ويعتقد أنه يمثل الإلهة اليونانية بيرسيفون ويظهر خروجها من العالم السفلي، حيث قضت وفقًا للأساطير اليونانية ثلث العام مع “هاديس” إله هذا العالم، وكان من الممكن أن تكون مقبرة رفيعة المستوى للغاية”.

واستمر “هيغز” قائلًا: “هناك تماثيل أخرى معظمها ما زال في ليبيا في المتاحف، وأعتقد شخصيًا أن هذا هو أحد الأفضل من حيث جودة الحفظ والنحت، وربما يمثل شكل التمثال تذكارًا مأخوذًا في الحياة الآخرة، في حين أن الأساور التي تظهر الثعابين مرتبطة بالموت والولادة من جديد”.

ووفقًا للتقرير، تشير تشير نضارة سطح التمثال إلى أنه لم يتم التنقيب عنه بشكل غير قانوني إلا مؤخرًا، وربما تم تصديره خلال اضطرابات العام 2011، فيما قدم المتحف البريطاني أدلة للادعاء في قضية قضائية في عام 2015، وحكم القاضي بأن التمثال مملوك لدولة ليبيا.

وأوضح التقرير أن التمثال مخزون منذ ذلك الحين في قبو بالمتحف البريطاني، فيما كانت جهود إعادته إلى ليبيا تتم بشكل بطيء حتى تم الإعلان في السفارة الليبية في لندن الإثنين عن إعادته إلى الوطن، ناقلًا عن “هيغز” قوله: “من الرائع أن أكون ضمن قصة لها نهاية سعيدة، سيعود إلى ليبيا ويقف في أحد متاحفها مثل النجمة”.

بدوره قال مدير المتحف البريطاني هارتويج فيشر: “يشمل جزء مهم من عمل المتحف على التراث الثقافي شراكتَنا الوثيقة مع وكالات إنفاذ القانون المعنية بالاتجار غير المشروع، وهذه الحالة مثال جيد آخر على فوائد عمل جميع الأطراف معًا لمكافحة النهب وحماية هذا التراث”.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية