تقرير تحليلي: هذه أسباب إصرار تركيا على البقاء عسكريًا في ليبيا

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالإنجليزية الضوء على أسباب إصرار تركيا على البقاء في أراضي ليبيا وعدم الانسحاب منها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن تركيا تتذرع بالاتفاقيات الأمنية والبحرية المبرمة مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للبقاء في ليبيا بشكل شرعي، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات لم يتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، ما يعني فقدانها الشرعية.

وأضاف التقرير: إن تركيا لا تريد المغامرة لكونها لا تستطيع التنبؤ بالجو السياسي الذي سيظهر بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن الوجود العسكري التركي سيبقى حتى يستقر الوضع ويتم تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات.

وبحسب التقرير لن تشعر تركيا بالراحة إذا بقيت المنطقة الشرقية من ليبيا بعيدة عن تأثيرها؛ لأن المناطق التي تدخل في إطار اتفاقيتها البحرية المبرمة مع رئاسي الوفاق تمر عبر هذه المنطقة، مبينًا أن هذه الاتفاقية تضمن للأتراك التحكم في ممرات خطوط أنابيب الغاز المرجح أن يدافع عنها الجانب التركي عسكريًا.

وأوضح التقرير أن تركيا تكبدت خسائر مالية كبير تقدر بمليارات الدولارات بسبب الفوضى السائدة في ليبيا منذ العام 2011، ما يجعلها باحثة عن تعويض هذه الخسائر وضمان مصالحها، مشيرًا إلى أن كل هذا يجعل من الصعب تحديد المدة التي ستبقى فيها القوات التركية في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

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