أعلن اللواء 444 قتال تحرير 110 مختطف في بني وليد بعد اقتحام 16 مقرا للعصابات التي تمتهن الخطف والسرقة بالمدينة.

وقال اللواء 444 قتال عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه بتعليمات من آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللّواء ركن عبدالباسط مروان نفّذت مفارز اللواء 444 قتال عمليّة عسكريّة اقتحمت فيها 16 مقرّاً للعصابات المسلّحة والّتي تمتهن الخطف والسّرقة داخل مدينة بني وليد، وقامت بتحرير 110 مختطفا من جنسيات مختلفة، حيث قامت هذه العصابات الإجراميّة بخطفهم ومطالبة ذويهم بدفع الأموال مقابل حرّيّاتهم.

وأكد اللواء أن المختطفين بصحّة جيّدة وسيتم تحويلهم لجهات الإختصاص.

وأشار اللواء إلى أنهم مستمرون في مهامّهم وسيقتحمون أوكار الجريمة أينما كانت.