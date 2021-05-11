نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 11 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة الجوية فإن تميل درجات الحرارة للارتفاع هذا اليوم على أغلب المناطق، بينما تبقي معتدلة على السواحل الشرقية، وتشهد انخفاض بداية من يوم الغد، مع رياح نشطة نسبيا على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة على بعض المناطق.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37 – 40) مْ، ومابين (28-35) مْ هذا اليوم على الساحل وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24 -32) مْ علي المناطق الساحلية، و ما بين (35-38) مْ علي اجدابيا- جالو والجغبوب وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فشمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-43) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس – الحمادة والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-42) مْ.

فيما يكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:55)، ويكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:09).

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