المونيتور الأمريكي: ليبيا عقبة رئيسية أمام تقارب مصري تركي

قال الباحث متين غوركان في موقع “المونيتور” إن أنقرة لم تظهر أي تراجع في ليبيا، علماً أن محاولتها للمصالحة مع القاهرة تبقى رهن توصل الخصمين الإقليميين إلى أرضية مشتركة في النزاع الليبي.

وأضاف “غوركين” إن القاهرة قد لا تستطيع حمل أنقرة على قطع دعمها لجماعة الإخوان بضربة واحدة، لكنها تعتقد أن في إمكانها تعطيل جماعة الإخوان المنفيين الذين لا يزالون حريصين على التأثير على السياسة الداخلية في مصر.

ويرى غوركين أن الصراع الليبي والجغرافيا السياسية ذات الصلة في شرق البحر المتوسط تشكل عقبات أمام المصالحة، أكبر من قضية “الإخوان” والخلافات الأيديولوجية بين أنقرة والقاهرة.

ومن السابق لأوانه القول إذا كان بإمكان أنقرة والقاهرة إيجاد أرضية مشتركة في ليبيا، لكن المرجح أن وجود المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا،الاختبار الأول لقدرة الجانبين على التسوية.

وينقل “المونيتور” عن مصادر تركية مطلعة أن عدد المقاتلين السوريين، الأعضاء في فصائل الجيش السوري الحر، الذين دعموا تركيا في حملاتها العسكرية في سوريا، لا يقل عن 2000 مقاتل ويتمركزون حالياً في قاعدة عسكرية بين طرابلس، ومصراتة.