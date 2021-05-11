فلكيًا.. مركز الفلك الدولي يعلن موعد عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية

أعلن مركز الفلك الدولي، أن موعد عيد الفطر المبارك “فلكيًا”، في معظم الدول الإسلامية، هو يوم الخميس.

وأوضح المركز، في بيان لهُ، “ستتحرى معظم الدول الإسلامية هلال العيد يوم الثلاثاء 11 مايو 2021م، في حين أن هناك دولا أخرى بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو، ومنها بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الخميس أو الجمعة”.

وأضاف المركز الدولي، “فأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الخميس 13 مايو”.

وتوقّع مركز الفلك الدولي، أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة.

وتابع المركز الدولي في بيانه “وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا. في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة أفريقيا وكندا وأمريكا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية”.

وعن وضع الهلال يوم الأربعاء 12 مايو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس ، بحسب المركز الدولي، على النحو التالي:

“- جاكرتا: يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة 24 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

– أبوظبي: يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و21 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

– مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و57 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة.

– عمّان والقدس: يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و30 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

– القاهرة: يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و35 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.

– الرباط: يغيب القمر بعد 49 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و40 دقائق، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة”.

وأرفق مركز الفلك الدولي، عبر موقعه الرسمي، “خارطة تبين مدى إمكانية رؤية هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو من جميع مناطق العالم، بحيث أن:

– رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

– رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

– رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

– رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

– رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر”.

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