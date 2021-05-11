صحيفة: إيطاليا تطلب من الاتحاد الأوروبي دفع أموال لليبيا لمنع زوارق المهاجرين

قالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، اليوم الثلاثاء 11 مايو/أيار، إن الحكومة الإيطالية ستطلب من الاتحاد الأوروبي، دفع أموال لليبيا لمنع زوارق المهاجرين من الانطلاق من الساحل الليبي.

وذكرت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الرسمي أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد يقترح هذه الخطة على قادة الاتحاد في قمة تعقد يومي 24 و25 مايو/أيار الجاري، وأنها ستشبه صفقة أبرمت مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى دول البلقان في 2016.

ولم يتسن التواصل مع مكتب دراغي للتعليق على هذا التقرير، من قبل وكالة “رويترز”.

ويأتي هذا التقرير بعد الزيادة الأخيرة في تدفق المهاجرين من ليبيا باتجاه إيطاليا. فمنذ يوم الأحد، استقبلت جزيرة لامبيدوزا أكثر من 2000 مهاجر.

وتعد هذه الجزيرة إحدى نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين من أفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وفاقت أعداد المهاجرين، الذين يصلون في زوارق صغيرة خطرة يديرها مهربون، إمكانيات مركز الاستقبال في الجزيرة وتعمل السلطات الآن على نقلهم إلى مناطق أخرى في إيطاليا.

وتبدأ الغالبية العظمى من المهاجرين الأفارقة المتجهين إلى أوروبا رحلتها البحرية انطلاقا من ليبيا.

وفي 2019 وافقت روما على خطة مع دول أوروبية أخرى لإعادة توزيع اللاجئين بعد وصولهم لكن هذه الخطة الطوعية ولم توفر حلا دائما.

ومنذ التوصل إلى اتفاق 2016، أصبح من حق تركيا الحصول على مساعدات مالية من بروكسل مقابل استضافة اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا عن طريق دول البلقان ومعظمهم من سوريا.

وتشهد الحكومات الأوروبية انقساما بسبب قضية الهجرة التي غذت صعود نجم الأحزاب المناهضة للمهاجرين في مختلف أنحاء القارة.

وفي إيطاليا يشارك حزب رابطة الشمال اليميني في حكومة الوحدة الوطنية بزعامة دراغي ويطالبه بالتحرك لمنع تدفق اللاجئين.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن حوالي 13 ألف مهاجر هبطوا على سواحل إيطاليا منذ بداية 2021 وحتى العاشر من مايو الجاري ارتفاعا من 4184 في الفترة المقابلة من العام الماضي.