الزناتي يتفقد الوضع الصحي في الكفرة

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، أمس الاثنين، رفقة رئيس وأعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، وعدد من الاستشاريين الصحيين بزيارة تفقدية للمستشفيات والمرافق الصحية بمدينة الكفرة.

وتهدف هذه الزيارة، بحسب ما نشرت الوزارة على صفحتها بالفايسبوك، لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية و حلحلة المشاكل التي تواجهها في تقديم خدماتها للمواطنين داخل المدينة وضواحيها.

وشملت الزيارة جهاز الأسعاف والطوارئ بالمدينة، وأطلع على الإمكانيات المتوفرة به والمشاكل التي يعانيها وأعطى تعليماته المباشرة والفورية لمدير جهاز الإسعاف بالوزارة بتوفير عدد (2) سيارات إسعاف طوارئ وغيرها من المعدات والمستلزمات الأخرى.

كما شملت أيضاً المركز الصحي الشورى؛ وأطلع على الخدمات الصحية التي يقدمها وتعهد في اجتماع له مع عدد من العناصر الطبية وأعيان المنطقة بإصدار قرار يتم من خلاله ترقية المركز إلى مستشفى قروي بإذن الله تعالى.

وتفقد الوفد أيضاً مركز العزل بالمنطقة ومصنع الأكسجين الذي تم تجهيزه مؤخرا مثنياً على الجهود الحثيثة التي تُبذل لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأختتم الوزير زيارته للكفرة بإجتماعه مع مدراء المستشفيات والمرافق الصحية بالمدينة وضواحيها؛ واستمع لملاحظاتهم ومقترحاتهم من أجل تقديم أفضل خدمات للمواطنين، وفق ما نشرت الوزارة الوزارة.