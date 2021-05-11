«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الثلاثاء 11 مايو 2021)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال ساعة ونصف الساعة، اليوم الثلاثاء، في الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة الكهربائية.

في حين لا يوجد طرح للأحمال بالجناح الشرقي للشبكة، على ما أظهرت نشرة الأحمال اليومية المنشورة على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

وحدث إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية عدة مرات خلال الفترة الماضية، وهو ما دانه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، معتبرا أنه انقطاع «غير مبرر» و«حدث بفعل فاعل»، معلنا رفع ملف بالخصوص إلى النائب العام.



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