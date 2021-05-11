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«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرحب بإطلاق القوات المسلحة دفعات من المسجونين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالإفراج عن دفعات من المعتقلين والسجناء من سجني قرنادة والكويفية من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، مثمنة التزامها المعلن بمزيد من الإفراج خلال شهر رمضان.

وقال بيان صادر عن اللجنة: “إذ نؤكد على أهمية مثل هذه الخطوات في دعم جهود إحلال السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية في ليبيا، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تطالب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والقيادة العامة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيا والكشف عن مصير المختطفين والمختفين قسريا”.

وأضاف البيان “تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراءً حيويا لبناء الثقة فيما بين جميع الأطراف ويسهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان باعتبارها أساس ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.

وتابع “مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تدعو اللجنة جميع الأطراف إلى الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيا”.

الوسوم

إطلاق سراح الجيش الليبي القيادة العامة حقوق الإنسان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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