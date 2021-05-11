الزناتي يفتتح قسم النساء والولادة بمستشفى المقريف بأجدابيا

افتتح وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزناتي، اليوم الثلاثاء، قسم النساء والولادة بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي في أجدابيا، وذلك بعد صيانته.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الوزير إلى المستشفى للوقوف على سير العمل به والخدمات المقدمة للمرضى، حيث التقى خلالها مدير عام المستشفى فتحي امحمد بن مهدي الحرنة، ورئيس المجلس التسييري أجدابيا امبارك المنفي، ومدير أمن أجدابيا العقيد أحمد المسماري وعدد من مسؤولي الجهات الصحية بالمدينة.

– افتتاح الأقسام الطبية بمستشفى المقريف أجدابيا بعد الانتهاء من صيانتها

ونفذت أعمال الصيانة بالقسم شركة «جسر البحر المتوسط القابضة» بتكليف من القيادة العامة، واطلع الوزير على التجهيزات الطبية والأطقم الطبية والطبية المساعدة التي جرى توفيرها بالقسم.

وخلال الجولة، زار الزناتي عددا من الأقسام الطبية منها قسم الإسعاف والطوارئ، وقسم الأورام السرطانية، وقسم مصرف الدم، واستمع إلى المشكلات التي يعاني منها المرضى وبعض الأطقم الطبية، متعهدا بتذليل الصعاب وتوفير كل الاحتياجات الفعلية والضرورية لتحسين الأداء الطبي بالمستشفى.

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