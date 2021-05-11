الكوني: مساع لفتح «مبدئي» لمعبري غات وغدامس مع الجزائر

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، التحضير حاليا للقاء يجمع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع نظيرها الجزائري صبري بوقادوم، ورجال أعمال، لمناقشة الافتتاح المبدئي لحركة نقل البضائع بين البلدين.

وعبر الكوني في تدوينة على حسابه بموقع «فيسبوك» عن امتنانه لـ«استجابة الوزير الجزائري بخصوص التعجيل بفتح معبري غات وغدامس الحدوديين»، موضحا أن إغلاق المعابر تسبب في «تعسر أوضاع هذه المناطق».

والأحد، أجرى الكوني والمنقوش، زيارة تفقدية لمنفذ «إيسين» البري الرابط بين ليبيا والجزائر، بحضور مدير جمارك غات، الذي أكد ضرورة تقديم الدعم للأجهزة المشرفة على المنفذ تمهيدا لافتتاحه أمام حركة المسافرين.

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وأغلقت السلطات الجزائرية منذ مايو 2014 حدودها مع ليبيا ما عرقل المبادلات التجارية، ودفع المصدرين من البلدين إلى العبور عبر تونس لإدخال السلع.

وفي فبراير الماضي، أعطت الحكومة الجزائرية الضوء الأخضر لفتح معبر «الدبداب» الحدودي مع ليبيا مع الترخيص بعبور البضائع المصدرة إلى ليبيا، واعتماد نقطة الكيلومتر الصفر كنقطة تبادل للبضائع التي سيتم تصديرها. وفي أبريل، أعلن وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، اقتراب فتح المعابر الحدودية مع ليبيا لتصدير مختلف السلع.

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