“لا ريبوبليكا”: إيطاليا ستطلب من أوروبا دفع أموال لمنع المهاجرين من الانطلاق من ليبيا

ذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن الحكومة الإيطالية ستطلب من الاتحاد الأوروبي دفع أموال لليبيا لمنع زوارق المهاجرين من الانطلاق من الساحل الليبي.

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قد يقترح هذه الخطة على قادة الاتحاد في قمة تعقد يومي 24 و25 مايو أيار الجاري وإنها ستشبه صفقة أبرمت مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين من دول البلقان في 2016.

ولم يتسن التواصل مع مكتب دراجي للتعليق على هذا التقرير.

ويتزامن هذا التقرير، بعد الزيادة الأخيرة في تدفق المهاجرين من ليبيا على إيطاليا. فمنذ يوم الأحد، استقبلت جزيرة لامبيدوزا أكثر من 2000 مهاجر. والجزيرة إحدى نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين من أفريقيا الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

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