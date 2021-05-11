ليبيا الان

«النعاس»: يجب منع كل من عمل مع «حفتر» حتى بصورة غير مباشرة من الترشح للانتخابات

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد بشير النعاس، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» كخبير عسكري واستراتيجي، أنه لا شيء يضمن نزاهة الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، في برقة.

وقال النعاس، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لنفرض جدلا أن الانتخابات التشريعية المزمعة تمت في موعدها المحدد وهو 24 ديسمبر، ما هي مخرجاتها المتوقعة؟. هل ستكون انتخابات نزيهة؟”.

وأضاف “إذا كانت نزيهة في غرب البلاد وجنوبها، فما الذي يضمن نزاهتها في برقة؟، ما الذي يضمن أنها لن تفرز عناصر قبلية «متخلفة» كالتي عايشناها وهي تخرب ديارنا وتهجر أهلنا وتزهق أرواحنا على مدى سبع سنوات؟”، بحسب وصفه.

وتابع “لا شيء بين أيدينا يحول دون ظهورها، إلا إذا تمت الانتخابات وفقا لشروط صارمة ترعاها جهة فاعلة وعلى رأس هذه الشروط منع أي «قبلي متخلف»، وأي عسكري أو مدني عمل مع «السفاح» خليفه حفتر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأي شخص تواطأ من الترشح”، وفقا لتعبيره.

واستطرد “عدا عن ذلك، فمن المؤكد أن ليبيا سوف تنتقل إلى متاهة جديدة قد لا تقل خطورة عن المتاهة التي نحن فيها. والله أعلم”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لا الاستقرار ولا الامان بي البقاء البغل العام داخل ليبيا مادام مدعوم من القواد ابوظبي البلحة مصر الدولة المدنية والديمقراطية في ليبيا في خطر داءم الاحتمال الانقلاب العملية السياسية الامارات دعارة منذ الربيع العربي تنفذ المهمة قذرة مكلفةمن امريكا والاسراءيل والسعودية بتدمير وانهاء الثورات الربيع العربي وافشالها واعادة بناء الانظمة الديكتاتورية الفاسدة السابقة اعادة الشعوب الى بيت الطاعة الديكتاتور بعض يخرج الهجوم على الاخوان المسلمين والهجوم عليه حملة ممنهجة مخططة ليس هدفها الاخوان تبرير الهجوم على الربيع العربي والديمقراطية بمبرر الاخوان تما الانقلاب على الرءيس محمد مرسي عودة حكم العسكر بزعم مرسي الاخوان هل لو كان اليساري الناصيري حمدين صباحي رءيس مصر او محمد البرداعي العلماني هل كان الحيش كفتة مكرونة يتركه في الحكم اقامة النظام الديمقراطي اعادة الجيش الى ثكانته يبتعد زراعة الخيار وطماطم لماذا الامارات تتامر على الديمقراطية تونس رغم رءيس تونس قيس سعيد ليس من الاخوان هدفهم ليس الاخوان هدفهم الديمقراطية عودة حكم العسكر الحيوانات حكم الفرد يوجد مهبولين جرذان يردون تعليقي الهجوم على الاخوان التغطية على حقيقة مؤامرتهم هذه خطة الاعلامية تنفذها المخابرات السيسي تحميل كل المشاكل في الاخوان لو حضل ثقب الازوان يخرج عباس كامل الاتهام الاخوان عن طريق الاذراع الاعلامية عبر الجهاز سامنسوج

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  • كل القراء يضحكوا على غباوتك وتخلفك العقلى وادمانك حبوب الهلوثة التى تجهلك تهزى بعيدا عن الواقع فرغم انف وانف النعاس وكل الخوان المشير خليفة حفتر هو رئيس ليبيا القادم بالانتخابات او بالحرب فهو من يسيطر على الثروة الليبية النفطية والمياه وتمثل ثلاث ارباع ليبيا كما ان القائد الاعلى للجيش الوطنى ونائبه عن فزان يدعمان المشير باجقير وبدعم من خير اجناد الارض ونرى الان ياجرذان تودد سيدكم اردوغان لقاهر الخرفان لينقذه من الغرقان بعد ان اصبح كلب جربان يدوس بقدمه الخوان ويقدمه قربان والجاسوس مرسى لعنه الله الان يرى مفعده من النار وربكم الاعمى مرشد الخرفان بيتناك الان من عببده فجحا اولى بلحم طوره .
    ودوركم قادم اما فى السجون ياميبون او فى مقابر جمتعية فى مصراته على غرار ترهونة يابن الميبونة

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