اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تعبر عن إدانتها لمقتل الطفلة “رابحة”

عبّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها لمقتل الطفلة “رابحة خالد عبد الحميد”، البالغة من العمر ثلاث سنوات على يد والدها بواسطة سكب الماء الساخن على كامل جسدها بعد أن وضعها في حوض الاستحمام لمدة تتراوح بين نصف ساعة وساعة إلا ربع، ما أدى إلى إصابة الطفلة بحروق في كامل جسدها بنسبة 90%، حسب ما ذكره رئيس وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي أجدابيا، وتعذيبها بالضرب.

وطالبت اللجنة، السلطات القضائية المختصة بإنزال أقصى وأشد العقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات الليبي في حق والد الطفلة الذي ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق طفلته.

كما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها حيال واقعة الاعتداء على عائلة بمدينة (كابو ) راح ضحيتها أسره بأكملها، ومن ضمنهم طفلين في مشهد مروع لم يألف عليه المجتمع الليبي في السابق،ويتأتي ذلك في ظل الانفلات الأمني وانتشار السلاح والإفلات من العقاب ، ونتطلع لدور الجهات الأمنية والقضائية بالقصاص العادل من الجناة.

وأكدت اللجنة، على أن التساهل مع العنف الأسرى ضد الأطفال والنساء يساهم في تكرار مثل هذه الجرائم البشعة والتي تمثل صدمة للمجتمع الليبي ككل.

ووجدّدت اللجنة، التأكيد على أن حماية الأطفال من العنف الأسري التزام على السلطة الليبية بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها ، وهذا الإلتزام يوجب على السلطات توفير آليات لحماية الأطفال من العنف داخل الاسرة وتمكينهم من الوصول لهذه الآليات بسهولة وفاعلية، كما تُؤكد اللجنة على وجود تقصير من قبل الجهات المسؤولة في تفعيل آليات الحماية التي وفرها قانون حماية الطفولة.

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