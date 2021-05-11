بلدية غريان: التشغيل التجريبي لبئر الحمادة 2 بعد صياته

أعلن المجلس البلدي غريان التشغيل التجريبي لبئر الحمادة 2 بمحلة الكميشات بالفرع البلدي القواسم بعد صيانته ضمن مجموعة آبار متعاقد عليها.

وأكد المجلس البلدي غريان عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه سيتم التشغيل النهائي للبئر بعد عيد الفطر مباشرة مبينا أن القدرة الإنتاجية للبئر وقت حفره 27 متر مكعب في الساعة ومن المقرر قياس إنتاجه بعد التشغيل النهائي وربطه بخزان شريفة للاستفادة منه بأفضل شكل ممكن.

وأشار المجلس البلدي غريان إلى أن إتمام الصيانة جرى بإشراف البلدية والشركة العامة للمياه.