استقرار الدولار وتراجع اليورو أمام الدينار في السوق الموازية

استقر سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، عند 5.12 دينار وهي نفس القيمة المسجلة خلال تعاملات، أمس الإثنين.

وهبط سعر صرف اليورو إلى 6.07 دينار مقارنة بـ6.13 دينار خلال تعاملات، الإثنين، فيما حافظ سعر صرف الجنية الاستراليني على نفس السعر الذي سجله أمس وهو 7.10 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية التي سجلت 0.62 دينار، والدينار التونسي الذي بلغ 1.87 دينار ليبي، وهي كذلك أسعار صرف الإثنين.

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