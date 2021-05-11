«شكشك» يطالب «الدبيبة» باستبعاد «بعيو» من أي منصب له علاقة بالمال العام

أعلن خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، ثبوت استغلال محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، -الموقوف عن العمل احتياطيا- لوظيفته والاستيلاء على أموال عامة دون وجه حق.

وقال «شكشك» في رسالة وجهها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اطلعت عليها «الساعة 24»، إن “بعيو حول أموالا من أحد الحسابات المصرفية التابعة للمؤسسة الليبية للإعلام إلى شركة (الحوار للإعلام التنموي) التابعة لأحد أبنائه وأنه مخول بالتصرف في حساباتها”.

وطالب «شكشك» «الدبيبة» بـ “استبعاد بعيو من رئاسة المؤسسة الليبية للإعلام وعدم تمكينه من تولي أي منصب له علاقة بالمال العام”.

وختم «شكشك» رسالته داعيًا رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى “تمكين ديوان المحاسبة من فحص ومراجعة حسابات المؤسسة الليبية للإعلام”.