النجار: عدد متلقي الجرعة الأولى وصل إلى 100 ألف شخص

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، في تصريح صحفي أمس، إن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا في ليبيا وصل إلى ما يقارب المئة ألف شخص، مؤكدا على فعالية ومأمونية كل المطاعيم المتوفرة في البلاد.
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قناة ليبيا
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