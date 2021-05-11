وزارة الاقتصاد تعلن عن خطة شاملة تعزيز الاقتصاد المحلي في ليبيا

تقرير 218

خطة شاملة من المنتظر أن ينفذها وزير الدولة لشؤون الاقتصاد سلامة الغويل بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي لمعالجة القصور وترميم بعض التصدعات الحاصلة منذ سنوات.

مكتب الوزير نشر الخطة من هدفين، ترتكز على وضع تصور لما أسمته الوزارة “بالاقتصاد المهني”، حيث ستعتمد في هدفها الأول على تطوير وخلق بيئة اقتصادية فاعلة عن طريق تطوير سوق الأوراق المالية والرفع من الاقتصاد الكلي وتطوير طرق التخطيط والتنمية وتحسين الاقتصاد السياسي، إلى جانب دراسة الأزمات الاقتصادية وعقد الاتفاقيات التجارية و النهوض بالاقتصاد الرقمي فيما ستعمل الوزارة على تطبيق الهدف الثاني من خلال تحسين بيئة الاقتصاد عبر سلسلة من الإجراءات التأهيلية والتمكينية بهدف المنافسة مع اقتصادات دول الجوار.

الوزارة أوضحت بأن تنفيذ الأهداف سيتم بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الليبيين.

ولم تعلن الوزارة عن أسماء الفريق الفني لتنفيذ الأعمال المرتقبة أو الجدول الزمني للخطة وما إذا كان سيتم التنسيق مع وزارات أخرى في حكومة الوحدة تفاديا لأي تضارب في المهام.

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