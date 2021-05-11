مكافحة الأمراض يعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مؤكدا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا والتي بلغت 179 حالة جديدة و22 حالة مخالطة من إجمالي 466 إصابة جديدة جرى تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى في مدينة بنغازي تسجيل 92 حالة جديدة وفي مصراته سجلت 13 حالة مخالطة وفي جنزور سجلت 6 حالات جديدة وفي زليتن سجلت 9 حالات جديدة و3 حالات مخالطة وفي القره بوللي سجلت 5 حالات جديدة وفي قصر الاخيار سجلت 4 حالات جديدة وفي قصر بن غشير سجلت 5 حالات جديدة وفي صبراته سجلت 8 حالات جديدة وفي سبها سجلت 6 حالات جديدة وفي الشاطئ وأم الأرانب والعامرية سجلت حالة جديدة لكل منهم وفي سرت سجلت 4 حالات جديدة وحالتين مخالطتين وفي الخمس سجلت 3 حالات جديدة وفي الزاوية الغرب سجلت حالتين جديدتين وفي يفرن سجلت 4 حالات جديدة وفي زواره سجلت 40 حالة مخالطة وفي الزنتان سجلت 20 حالة مخالطة وفي الزاوية المركز سجلت 4 حالات جديدة و3 حالات مخالطة وفي درج سجلت حالة جديدة وأخرى مخالطة وفي سوق الخميس امسيحل سجلت حالتين جديدتين وفي طبرق سجلت 5 حالات جديدة وفي اجدابيا سجلت حالة جديدة وأخرى مخالطة وفي السبيعة ونالوت سجلت حالتين جديدتين لكل منهما وفي الرحيبات سجلت 5 حالات جديدة وفي الرجبان سجلت 8 حالات جديدة وحالة مخالطة