النجار: 117 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في طريقها إلى البلاد

وأكد النجار في التصريح ذاته أن شحنة جديدة مكونة من 117 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا الإنجليزي ستصل إلى ليبيا الأحد القادم، من خلال مبادرة كوفاكس العالمية، إضافة إلى شحنات أخرى ستتوالى بالوصول إلى البلاد، مطالبا الجميع بالتسجيل في المنظومة لضمان نجاح الحملة وتطعيم العدد الأكبر من المستهدفين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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