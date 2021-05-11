صحيفة إيطالية: روما ستطالب الأوروبيين بدفع أموال لليبيا لحماية سواحلهم من المهاجرين

قالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن حكومة إيطاليا ستطلب من الاتحاد الأوروبي دفع أموال لليبيا لمنع قوارب المهاجرين من مغادرة سواحلها والتوجه إلى أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراجي” قد يقترح هذه الصفقة على قادة الاتحاد الأوروبي في قمة ستعقد بين 24 و25 مايو الجاري.

واعتبرت الصحيفة الإيطالية أن هذه الصفقة ستكون مشابهة مع تلك التي أبرمت مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين من البلقان في عام 2016.

وبحسب وكالة أنباء رويترز، فإن هذا التقرير يأتي بعد الارتفاع الأخير في تدفقات المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا، حيث شهدت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية -إحدى نقاط الهبوط الرئيسية للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من إفريقيا- وصول أكثر من 2000 شخص منذ يوم الأحد الماضي.