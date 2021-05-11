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«بعيو» ردًا على «شكشك»: أنا أشرف منك وبيننا القضاء بعد عدالة السماء

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام،خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، بسبب مطالبة الأخير  باستبعاده من أي منصب له علاقة بالمال العام، واتهامه باستغلال وظيفته لتحقيق منافع شخصية

وقال «بعيو» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “الحزبي الفاشي مغتصب ديوان المحاسبة المحكوم قضائياً بأحكام نهائية مازال يرفض الامتثال لها، وسيتم بإذن الله فضح مخالفاته وجرائمه هو وذيوله أصيب بحالة هيستيرية إسمها محمد عمر بعيو .. الله أكبر منك وأنا أشرف منك وبيننا القضاء بعد عدالة السماء”، على حد قوله.

وكان خالد شكشك،  القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا قد خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مدعياً  استغلال محمد بعيو، لوظيفته والاستيلاء على أموال عامة دون وجه حق، وأنه  قام “بتحويل أموالا من أحد الحسابات المصرفية التابعة للمؤسسة الليبية للإعلام إلى شركة (الحوار للإعلام التنموي) التابعة لأحد أبنائه وأنه مخول بالتصرف في حساباتها”.

وطالب «شكشك» «الدبيبة» بـ “استبعاد بعيو من رئاسة المؤسسة الليبية للإعلام وعدم تمكينه من تولي أي منصب له علاقة بالمال العام”.

وختم «شكشك» رسالته داعيًا رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى “تمكين ديوان المحاسبة من فحص ومراجعة حسابات المؤسسة الليبية للإعلام”.

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«بعيو» شكشك

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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