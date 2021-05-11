«بعيو» ردًا على «شكشك»: أنا أشرف منك وبيننا القضاء بعد عدالة السماء

هاجم محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام،خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، بسبب مطالبة الأخير باستبعاده من أي منصب له علاقة بالمال العام، واتهامه باستغلال وظيفته لتحقيق منافع شخصية
وقال «بعيو» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “الحزبي الفاشي مغتصب ديوان المحاسبة المحكوم قضائياً بأحكام نهائية مازال يرفض الامتثال لها، وسيتم بإذن الله فضح مخالفاته وجرائمه هو وذيوله أصيب بحالة هيستيرية إسمها محمد عمر بعيو .. الله أكبر منك وأنا أشرف منك وبيننا القضاء بعد عدالة السماء”، على حد قوله.
وكان خالد شكشك، القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا قد خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مدعياً استغلال محمد بعيو، لوظيفته والاستيلاء على أموال عامة دون وجه حق، وأنه قام “بتحويل أموالا من أحد الحسابات المصرفية التابعة للمؤسسة الليبية للإعلام إلى شركة (الحوار للإعلام التنموي) التابعة لأحد أبنائه وأنه مخول بالتصرف في حساباتها”.
وطالب «شكشك» «الدبيبة» بـ “استبعاد بعيو من رئاسة المؤسسة الليبية للإعلام وعدم تمكينه من تولي أي منصب له علاقة بالمال العام”.
وختم «شكشك» رسالته داعيًا رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى “تمكين ديوان المحاسبة من فحص ومراجعة حسابات المؤسسة الليبية للإعلام”.
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