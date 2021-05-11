الحويج: خارطة إستثمارية بالجنوب وتفعيل المناطق الحرة

قال وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الاثنين، إن الوزارة تعمل على تفعيل ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، والبدء في تنفيذ الخارطة الإستثمارية بالمنطقة تستهدف تفعيل قرارات إنشاء المناطق الحرة بالجنوب الليبي والدوائر الزراعية.

وأشار إلى «منح فرص إستثمارية لإنشاء مصانع تعبئة التمور وفق المواصفات القياسية المعتمدة بهدف الحصول على فرص تصدير وفتح الأسواق الدولية، ومنح الأولوية لتنفيذ مشروعات تعتمد على المواد الخام المتوفرة في بلديات الجنوب الليبي الذي يزخر بالثروات الطبيعية».

اقرأ ايضا: عقيلة يبحث مع الحويج خطط وزارة الاقتصاد لتوفير السلع الأساسية

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج مع عضو مجلس النواب عن الجنوب فاطمة الصويعي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها نصور السريتي، ومدير معرض تمنهنت صابر محمد، والمدير التنفيذي لإتحاد الصناعة علي نصير بمقر الوزارة لبحث أوضاع الجنوب الليبي إقتصادياً وسُبل إستكمال وتفعيل المشروعات الإستثمارية المتوقعة.

ولفت وزير الإقتصاد إلى أن «حكومة الوحدة الوطنية تعمل على إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإقامة مشروع مصفاة مرزق وتفعيلها من خلال وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط»، منوها إلى العمل على «تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى لصيانة وتطوير البنية التحتية في المنطقة بقطاعات الكهرباء والمواصلات واستغلال منطقة الصحراء لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية من خلال الوزارات والمؤسسات المختصة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا