التزوليق.. عادة شعبية للأطفال في ودان

نظم مركز “أحباب الله” لذوي الاحتياجات الخاصة في ودان، احتفالية لأطفال المدينة بمناسبة اليوم الخامس والعشرين من رمضان، والذي يحتفل فيه الأطفال بعادة التزوليق.
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قناة ليبيا
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