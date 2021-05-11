التزوليق.. عادة شعبية للأطفال في ودان

نظم مركز “أحباب الله” لذوي الاحتياجات الخاصة في ودان، احتفالية لأطفال المدينة بمناسبة اليوم الخامس والعشرين من رمضان، والذي يحتفل فيه الأطفال بعادة التزوليق.

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