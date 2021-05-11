وزير الصحة يجري زيارة لمدينة الكفرة ويتفقد المستشفيات والمرافق الصحية داخلها

ليبيا – قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أمس الإثنين رفقة رئيس وأعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية وعدد من الاستشاريين الصحيين بزيارة تفقدية للمستشفيات والمرافق الصحية بمدينة الكفرة.

الزيارة تهدف -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة- لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وحلحلة المشاكل التي تواجهها في تقديم خدماتها للمواطنين داخل المدينة وضواحيها.

وأثنى وزير الصحة خلال الزيارة على المجهودات التي تبذلها كافة الجهات الصحية والعناصر الطبية والطبية المساعدة والفنيين وباقي العناصر التي تقوم بتقديم خدماتها الصحية للمواطن.

وشملت الزيارة جهاز الأسعاف والطوارئ بالمدينة، واطلع على الإمكانيات المتوفرة به والمشاكل التي يعانيها، وأعطى تعليماته المباشرة والفورية لمدير جهاز الإسعاف بالوزارة بتوفير عدد (2) سيارات إسعاف طوارئ، وغيرها من المعدات والمستلزمات الأخرى.

كما شملت الزيارة أيضًا المركز الصحي الشورى، واطلع الزناتي على الخدمات الصحية التي يقدمها، وتعهد في اجتماع له مع عدد من العناصر الطبية وأعيان المنطقة بإصدار قرار يتم من خلاله ترقية المركز إلى مستشفى قروي بإذن الله تعالى.

وتفقد الوفد أيضًا مركز العزل بالمنطقة ومصنع الأكسجين الذي تم تجهيزه مؤخرًا، مثنيًا على الجهود الحثيثة التي تُبذل لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واختتم الوزير زيارته للكفرة باجتماعه مع مديري المستشفيات والمرافق الصحية بالمدينة وضواحيها؛ واستمع لملاحظاتهم ومقترحاتهم من أجل تقديم أفضل خدمات للمواطنين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية