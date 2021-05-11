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الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: هناك توجه بزيادة الاستثمارات المصرية في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أشاد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بدور الحكومة المصرية في توطيد العلاقات مع الدول الأخرى، والعمل على زيادة الاستثمارات المصرية في الخارج.

هلال قال في تصريح لصحيفة “الدستور” المصرية: إن الاتحاد حريص على المشاركة في توقيع بروتوكولات التعاون المشتركة مع الدول الأخرى، بالتعاون مع الحكومة، مؤكدًا أنه تم بالفعل عقد بروتوكول تعاون مع الغرفة الاقتصادية الليبية.

وأشار إلى أن هناك توجهًا من المستثمرين بزيادة الاستثمارات المصرية في ليبيا خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إنشاء فرع لاتحاد المستثمرين في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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