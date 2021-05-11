ريبورتاج: حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تواجه تحديات قد تعرقل مهامها

تواجه حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد دبيبة صعوبات قد تعرقل أداء مهامها. ومن بين هذه التحديات عدم موافقة مجلس النواب على الميزانية المقترحة ومعضلة مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة بالبلاد. ويرى مراقبون أن التأخر في المصادقة على الميزانية سيشل عمل الحكومة المحدد بأشهر قليلة. فيما دعت منظمة العفو الدولية حكومة دبيبة إلى كبح جماح المليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف والتعذيب والإخفاء القسري وغيرها من الجرائم.

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