خلال لقائه المنقوش.. وزير خارجية مالطا: سنواصل العمل من أجل السلام والاستقرار في ليبيا

ليبيا – عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش التي بدأت أمس الإثنين أول زيارة رسمية لمالطا مباحثاتٍ مع نظيرها وزير الخارجية والشؤون الأوروبية إيفاريست بارتولو، تركزت على ما تم التوصل إليه خلال زيارة الوفد المالطي إلى ليبيا برئاسة رئيس الوزراء روبرت أبيلا الشهر الماضي.

بارتولو شدد بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال” على أن ليبيا ليست مجرد واقع جيوسياسي أو قضية نفط وهجرة غير نظامية، بل هي قبل كل شيء دولة ذات سيادة يبلغ عدد سكانها حوالي سبعة ملايين نسمة عانوا الكثير، وما زالوا يعانون من نقص الكهرباء والمياه واحتياجات أخرى في الحياة اليومية.

وأضاف الوزير قائلًا: إن مالطا ستواصل العمل من أجل السلام والاستقرار في ليبيا حتى تتمتع بثروتها الكبيرة. مؤكدًا أن الدول الأخرى يمكنها ومستعدة للمساعدة في تكوين الثروة والتقدم في ليبيا، وأن مالطا تظل منفتحة لتكون بمثابة جسر بين ليبيا وبقية أوروبا، لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا؛ مما يسهم في تحقيق السلام والأمن في البحر المتوسط وأوروبا.

ووفقًا للوزارة المالطية، فقد اتفق الجانبان على أن حماية الحدود وإدارتها يمثلان أولوية، ليس فقط فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة للأمن القومي الليبي، وفي هذا السياق تم الحديث والحوار عن الحاجة إلى السلام والاستقرار في إفريقيا حتى لا تكون ليبيا مهددة بعد الآن من حدودها مع منطقة الساحل.

وأشارت الوزارة إلى أن وزيري المالية والتوظيف المالطيين مانجوش وبارتولو وكلايد كاروانا انضما للاجتماع لإجراء محادثات حول أهمية بدء الرحلات الجوية بين مالطا وليبيا بهدف فتح الأبواب للتجارة والاستثمار بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أنه في هذا الصدد تحدث الوزراء عن الروابط التجارية التاريخية بين البلدين، وأعربوا عن التزامهم بتعزيز العمليات التجارية للشركات المالطية الموجودة في ليبيا، وتسهيل الاستثمارات الجديدة التي تعود بالنفع على مالطا وليبيا، وذلك في سياق استئناف مالطا عملياتها من سفارتها في طرابلس وهي بصدد فتح قنصليتين في بنغازي ومصراتة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية