شلوف: اقتحامهم مقر الرئاسي رسالة ضغط تركية لتقوية موقفها التفاوضي مع الدول الإقليمية

ليبيا – اعتبر الباحث والمحلل السياسي جمال شلوف أن الحملة الشرسة والعنيفة التي شنها أتباع تركيا على وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش واقتحامهم لمقر المجلس الرئاسي رسالة تركية تفاوضية للمحيط الإقليمي والدولي، مفادها أنه حتى ولو تم انسحاب القوات التركية ومرتزقتها من ليبيا، فإن الوجود التركي سيبقى عبر ميليشيات تابعة لها.

شلوف وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء، رأى أن ما يحدث الآن إثبات للوجود والنفوذ التركي عبر مرتزقة محليين لا تشملهم قرارات برلين ومجلس الأمن الدولي واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، التي تطالب بمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية