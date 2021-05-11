وزارة الخارجية: نؤكد أهمية توحيد الموقف الدولي من ليبيا وصولا للانتخابات

أعلنت وزارة الخارجية أنها تشاطر الولايات المتحدة الرؤية بشأن أهمية موقف موحد للمجتمع الدولي يدعم بشكل فعّال العملية السياسية الجارية وخاصة التنفيذ الأمثل لخارطة الطريق واتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة وفي ظروف يسودها الأمن والاستقرار.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أنها اطلعت على البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الامريكية أمس الاثنين بشأن تعيين ريتشارد نورلاند مبعوثاً خاصاً في ليبيا إلى جانب مهامه كرئيس للبعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.

وثمنت وزارة الخارجية جهود سفير الولايات المتحدة التي بذلها وحكومته في الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، كما تشاطر الوزارة الرؤية بشأن أهمية موقف موحد للمجتمع الدولي يدعم بشكل فعّال العملية السياسية الجارية وخاصة التنفيذ الأمثل لخارطة الطريق واتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة وفي ظروف يسودها الأمن والاستقرار.