الدبيبة يتفقد دار رعاية الطفل في طرابلس

ليبيا – ضمن مبادرة “منا وفينا” قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الإثنين بجولة تفقدية لدار رعاية الطفل، رافقه فيها وزراء الداخلية، والمواصلات، والاقتصاد، والدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء.

وتم استقبال الدبيبة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له من قبل وزير الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال، ونائبات عن مجلس النواب، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن مصطفى الجعيبي، ومدير الدار ليلى النويجي.

وتجول الدبيبة داخل أروقة الدار وملحقاتها، للاطلاع عليها وتفقد أحوال النزلاء.

واستمع الدبيبة خلال الجولة إلى شروح وافية من القيمين على الدار، حول الصعوبات والمختنقات التي التي تواجه أداء مهامهم.

كما أكد في ختام الجولة أن حكومة الوحدة الوطنية لن تدّخر جهدًا في سبيل توفير كل الإمكانيات اللازمة لنزلاء ومشرفي الدار وعامليها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية