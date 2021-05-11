الصويعي: بقاء المرتزقة الأجانب والميليشيات المحلية يقف حائلاً ضد إنهاء حالة الفوضى

ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي أحمد الصويعي أن توحيد المؤسسة العسكرية مسألة حساسة وشديدة التعقيد ما لم تخرج من إطار ربطها بأفراد، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات جمة تحول دون ذلك.

الصويعي وفي تصريح لموقع “سكاي نويز عربية” اليوم الثلاثاء، أوضح أن من بين هذه الصعوبات “سحب الأسلحة وتطبيق برنامج إصلاح أمني لإنهاء أدوار القوى الخارجية في دعم طرف ضد آخر، من أجل تمهيد الطريق نحو الاستقرار وترسيخ العملية السياسية، وللعبور للمرحلة الدائمة والخروج من نفق المراحل الانتقالية”.

وأضاف: “للأسف إلى اليوم لم نرَ أهم نقطة وهي إخراج المرتزقة دون استثناء من مختلف أنحاء البلاد، وتقليم مخالب الخارجين عن سلطة القانون”، موضحًا أن من أكبر العراقيل المفتعلة التي تحول دون بلوغ حل جذري للأزمة الليبية وجود مرتزقة أجانب وميليشيات محلية مدعومة من الخارج، فهؤلاء سيقفون ضد أي مسار يؤدي لإنهاء حالة الفوضى العارمة التي يقتاتون منها.

وتابع: “لا أعتقد أن هناك مسارًا سياسيًا لما سيحصل. ترحيل المواعيد هو ما يلوح في الأفق. المجتمع الدولي هو من وضع مواعيد مثل المفخخات ولم يضع جدولًا دقيقًا ومدروسًا، ولم يأخذ في اعتباره وضع آليات محددة لتنفيذ إخراج المرتزقة ومعاقبة المعرقلين وتوحيد المؤسسة العسكرية وتجنيبها الدخول مرة ثانية في التجاذبات السياسية”.

وبحسب الصويعي، فإن الانعكاسات ستكون خطيرة على مختلف المستويات، وخطرها سيكون أكبر على السلم والأمن الاجتماعي؛ لأن ذلك مقرون بحالة الاستقرار.

ولفت إلى أن وجود السلم الأهلي أو المجتمعي يرجح حالة الاستقرار، وفقدانه يؤدي إلى عدم الاستقرار، مستدركًا بالقول: ” نحن لا نريد أن تصل بلادنا لحالة عدم الاستقرار، لذلك يجب إعطاء أولوية كبرى لملف المصالحة الوطنية الشاملة، لما لها من أهمية في تضميد جراح أبناء الوطن وتوحيد كلمتهم ورفع الغبن عن المظلومين؛ فبلادنا في حاجة ماسة وأساسية لتوحيد الإرادة الوطنية لتحقيق السلام وإعلاء قيم الخير، وبلا شك المجتمع الدولي وضع أنفه في كل كبيرة وصغيرة في ليبيا”.

الصويعي طالب المجتمع الدولي باحترام الشعب الليبي وعدم التدخل في شؤونه مطلقًا، حتى يتمكن من رسم مستقبله وتحقيق آماله وتطلعاته

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية