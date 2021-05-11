الدبيبه يزور عددا من المباني التاريخية في طرابلس

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة وزراء الداخلية والحكم المحلي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عددا من المباني التاريخية في مدينة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن رئيس الحكومة زار بلدية طرابلس المركز والتقى بعميد البلدية إبراهيم الخليفي وأعضاء المجلس البلدي الذين رافقوه خلال جولته داخل شوارع وأزقة بلدية طرابلس.

وتفقد الدبيبه خلال الجولة معهد مالك بن أنس بمنطقة الظهرة ومبنى القلالية بشارع الاستقلال ومدرسة الفنون والصنائع بشارع 24 ديسمبر واطلع على أعمال الصيانة لهذه المباني والتي توقف بعضها لفترات طويلة، حيث وجه بسرعة استكمال أعمال الصيانة باعتبارها معالم تاريخية لمدينة طرابلس.